Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге супружеской паре продали автомобиль Ford и заявили в полицию о его угоне. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1. ru, покупатели месяц присматривались к предлагаемой модели. Наконец, сделка состоялась. Хозяйку машины представлял некий мужчина. Подержанный автомобиль обошёлся клиентам почти в 500 тыс. рублей. Но затем выяснилось, что хозяйка подала в полицию заявление об угоне. Якобы её родственники обнаружили, что транспорта нет на парковке, и сообщили ей об этом.

Сама женщина живёт за границей. Покупателям теперь придётся вернуть ей автомобиль, при этом свои деньги они вряд ли получат назад. Отметим, интернет-пользователи активно обсуждают эту ситуацию. Некоторые считают, что речь здесь идёт о схеме мошенничества, и предлагают полиции провести проверку, в том числе и в отношении владелицы автомобиля.