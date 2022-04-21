Москва, 21 апреля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день штамм коронавируса «Дельта» не фиксировался специалистами среди исследуемых образцов. Об этом РИА Новости заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Единичные случаи заражения «Дельтой» мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого «Дельта» уже не детектировалась — по крайней мере, среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — сказал Хафизов.

Он отметил, что штамм «Дельта» на сегодняшний день де-факто ушёл, но он может вернуться в случае, если «где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму».

Хафизов допустил, что при таком развитии событий «какой-то рост заболеваемости» «Дельтой» может потенциально произойти, хотя этого может и не случиться.