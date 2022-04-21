Кемерово, 21 апреля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 1727 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 119 новых носителей коронавируса. За это же время 117 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе было выявлено 160 655 случаев заражения коронавирусом, 156 634 человека выздоровели, 2294 пациента скончались.