Благовещенск, , 06:19 — REGNUM В Приамурье разрешено движение только по двум ледовым переправам — через Зейское водохранилище и реку Селемджа возле посёлка Коболдо. Остальные зимние пути по водоёмам закрыты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.

Зимник

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С 20 апреля нельзя пользоваться переправами на реках Нюкжа (Тындинский муниципальный округ), Нора (Селемджинский район) и Дугда (Зейский район).

«Коварство весеннего льда заключается в его игольчатой структуре, таяние льда происходит как сверху, так и снизу. Ледовый покров становится рыхлым, напитанным водой и, несмотря на толщину, может не выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лед не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается», — отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Александр Коваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области под лёд Зейского водохранилища 19 апреля ушёл грузовой автомобиль «Урал». Погибли три человека, возбуждено уголовное дело.