Хабаровск, , 06:17 — REGNUM К 164-летию Хабаровска в конце мая сдадут более 40 новых и отремонтированных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Хабаровск kramst

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Так, введут в эксплуатацию два домов, чуть позже планируется ввести ещё четыре здания в ЖК «Березки». На апрель–май запланирован капитальный ремонт детского сада №15. Также в мае планируется установить новые спортивные комплексы в лицее «Вектор», гимназии №1 и в школе №43. Будет выполнен ремонт помещения по Фрунзе, 119 с размещением центра «Моя территория».

Также в этот год планируется сдать обновленную площадь Блюхера, которая должна стать одной из главных точек притяжения в городе. Начнется долгожданная реконструкция «тургеневской лестницы», которая станет отличным дополнением архитектурного ансамбля вблизи благоустроенного сквера им. Дьяченко.

Кроме того, в этом году построят два новых сквера. Один из них на улице Тихоокеанской в районе центра «Самбо-90» будет разбит на четыре тематических зоны. Второй появится в границах улиц Ворошилова – Рокоссовского. Помимо этого запланирован ремонт дворовых территорий, модернизация дорожной инфраструктуры и сдача других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сквер создадут в Красноярске.