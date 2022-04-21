Новосибирск, 21 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 21 апреля, на большей части территории сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

Высокая пожароопасность на территории региона сохранится 22 и 23 апреля, уточняется в прогнозе.

Отметим, что сегодня, 21 апреля, в Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди, температура воздуха днём +7… +12 ºC.