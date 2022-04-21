Дожди и высокая пожароопасность прогнозируются в Новосибирской области
Новосибирск, 21 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 21 апреля, на большей части территории сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
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Травяные пожары
Высокая пожароопасность на территории региона сохранится 22 и 23 апреля, уточняется в прогнозе.
Отметим, что сегодня, 21 апреля, в Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди, температура воздуха днём +7… +12 ºC.