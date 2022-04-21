Петропавловск-Камчатский, , 06:06 — REGNUM На Камчатке утро 21 апреля поступили очередные анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ, мэрии и думы Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Бомба Rafael Mizrahi

Читайте также: По делу о лжеминировании у петербургских гимназистов изъяли телефоны

Сначала поступило сообщение о минировании одной из школ столицы региона, потом ещё трёх. В 11:30 поступила информация о заложенных взрывных устройствах в зданиях «около половины школ города». Было принято решение эвакуировать все учебные заведения. Спецслужбы обследуют все здания.

Занятия второй смены в школах 21 апреля отменили.

По информации РАИ «Камчатка-информ», также из-за угрозы взрыва были эвакуированы здания мэрии Петропавловска-Камчатского и городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, у целого класса гимназии в центре Санкт-Петербурга временно изъяли телефоны в рамках проверки ложных сообщений о минировании школ.