Москва, 21 апреля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В четверг, 21 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Александровский сад

В ночь на 22 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с, ночью — восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В пятницу, 22 апреля, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в день Пасхи, 24 апреля, ожидается потепление до +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.