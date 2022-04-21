Каракас, 21 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении России неизбежно повлияют на состояние мировой экономики, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 20 апреля в эфире телеканала Venezolana de Television.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По его словам, ограничения абсурдны и ошибочны. Мадуро также считает, что санкции бумерангом ударят по самому Западу, который демонстрирует свое высокомерие. Президент отметил, что Венесуэла готова к такому развитию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Николас Мадуро предупредил, что Запад хочет расчленить Россию на куски, развязывая «большую войну» экономическими, дипломатическими и политическими мерами. 12 апреля президент Венесуэлы заявил, что нападки на русскую культуру и российских спортсменов в мире являются «чистым фашизмом».