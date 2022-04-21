Вашингтон, 21 апреля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден постарается на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США убедить лидеров стран усилить давление на Китай. С таким утверждением выступила индонезийская газета The Jakarta Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По ее мнению, Вашингтон попытается надавить на лидеров стран АСЕАН, чтобы они осудили российскую специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Также Байден попытается добиться усиления давления на Китай. Однако страны АСЕАН не заинтересованы в такой позиции, считает газета.

«АСЕАН в настоящее время намного больше экономически зависит от Пекина, чем от Вашингтона», — отмечает издание.

Отметим, что проведение саммита планировалось на 28–29 марта. Однако саммит АСЕАН-США пришлось перенести из-за сильно загруженного графика лидеров азиатских стран, которые не могли позволить себе поездку в Вашингтон.