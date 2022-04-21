Пекин, , 05:56 — REGNUM Политику двойных стандартов при урегулировании международных политических вопросов и односторонние санкции не приемлет руководство Китая. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия основной части Боаоского азиатского форума (БАФ) в провинции Хайнань на юге Китая.

Си Цзиньпин

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин пояснил, что Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций на международной арене и не приемлет двойные стандарты и так называемую «юрисдикцию длинной руки» (экстерриториальное распространение национального законодательства), характерную для внешней политики отдельных стран.

Кроме того, китайский лидер выступил против злоупотребления односторонними санкционными мерами и заявил о намерении КНР «твердо защищать безопасность как в традиционных, так и в новых сферах, будем совместными усилиями урегулировать глобальные вопросы». Си Цзиньпин уточнил, что речь идёт о таких вопросах, как противодействие терроризму и изменениям климата, а также решение проблем сетевой и биологической безопасности.

Напомним, форум в Боао на побережье Хайнаня проводится с 2001 года, в нём участвуют 29 стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. БАФ является крупной площадкой для подписания важнейших договорённостей и соглашений между представителями бизнеса и правительств стран Азии и других регионов мира. Для Китая БАФ является одним из инструментов мягкой дипломатии на международной арене и его развитию уделяется большое внимание.