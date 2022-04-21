Токмак, Украина, 21 апреля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли тактическим ракетным комплексом «Точка-У» частную птицефабрику в городе Токмак Запорожской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Минобороны России назвало обстрел гражданского объекта тактической ракетой преступлением, совершенным украинскими боевиками. Такими обстрелами киевский режим подвергает опасности жизни мирных граждан. Также в районе взрыва пострадали несколько автомобилей и жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля над городом Шахтерском в Донецкой Народной Республике средства ПВО перехватили украинскую ракету «Точка-У». В результате обстрела киевских карателей погиб ребенок, еще один ребенок и двое взрослых получили ранения.