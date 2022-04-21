Москва, 21 апреля 2022, 05:44 — REGNUM В Москве в день Пасхи, 24 апреля, ожидается потепление до +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом 21 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вильфанд обещал москвичам, что потепление продолжится и в начале следующей недели, когда дневная температура будет достигать +18 °C, и никакого похолодания «не ожидается».
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Центральной России и в Новой Москве 21 апреля ожидаются сильные дожди.
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