Москва, 21 апреля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Москве в день Пасхи, 24 апреля, ожидается потепление до +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом 21 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пименов Юрий. Весеннее окно. 1948

приводит его слова ТАСС «В воскресенье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью будет +2… +4 °C, днём — +11… +16 °C. Ветер юго-восточный, несильный. В общем, комфортная погода».

Вильфанд обещал москвичам, что потепление продолжится и в начале следующей недели, когда дневная температура будет достигать +18 °C, и никакого похолодания «не ожидается».

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Центральной России и в Новой Москве 21 апреля ожидаются сильные дожди.