Свободный, Амурская область, 21 апреля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Оставленный без присмотра дошкольник получил травмы, выпав из окна в городе Свободный Амурской области. В отношении матери ребёнка возбудили административное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

ИА REGNUM Горожане наблюдали за шествием из окон

Читайте также: Медработник Приамурья ответит за гибель выпавшей из окна женщины

Женщина 19 апреля оставила пятилетнего ребёнка одного и ушла в магазин. Он спал, но затем проснулся. Сейчас ребёнок находится в больнице, состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Мать, оставившая ребёнка одного, ответит за свой поступок по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Амурской областной больницы подозревается в халатности, которая стала причиной гибели пожилой пациентки. По версии следствия, медбрат не выполнял круглосуточный мониторинг, поэтому женщина выпала из окна.