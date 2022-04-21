Мехико, 21 апреля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате падения с моста микроавтобуса в мексиканском штате Веракрус, 20 апреля сообщило издание El Universal.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

В транспортном средстве находились мигранты из стран Центральной Америки. Они ехали из штата Табаско и хотели добраться до границы США с Мексикой.

Еще не менее 15 человек пострадали и были доставлены в больницы. Информации об их состоянии нет. Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля не менее десяти человек получили травмы после того, как в Мексике грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на шоссе, соединяющем Мехико с городом Пуэбла.