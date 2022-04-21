Вашингтон, 21 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Новое заявление по ситуации вокруг Украины намерен сделать президент США Джозеф Байден. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, распространённый 20 апреля пресс-службой Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

В графике отмечено, что 21 апреля в 09:45 по времени Восточного побережья США (16:45 мск) глава Белого дома сделает заявление касательно России и Украины, в котором представит обновлённую информацию.

Какого рода информация будет представлена, не уточняется. Никаких иных деталей о содержании предстоящего заявления американского лидера не приводится.

Согласно графику, в 10:20 по времени Вашингтона (17:20 мск) Байден уже отправится в Портленд, где запланирован ряд мероприятий с его участием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден примет в Белом доме высших военных руководителей страны. Приём состоится в рамках ежегодной встречи, однако в текущем году приобретает особое значение на фоне ситуации вокруг Украины.