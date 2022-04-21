Чунцин, Китай, 21 апреля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая превысил 197 млрд юаней (около $30,7 млрд), увеличившись на 9,3% в годовом исчислении, сообщает 20 апреля агентство Синьхуа.

Чунцин

Из общего объема экспорт вырос на 14% в годовом исчислении до 127,7 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 1,6% до почти 69,4 млрд юаней.

Импорт и экспорт предприятий с иностранными инвестициями оставались высокими. В первом квартале импорт и экспорт предприятий с иностранными инвестициями в Чунцине достигли 98,9 млрд юаней, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Импорт и экспорт частных предприятий достигли 80,3 млрд юаней, увеличившись на 7% в годовом исчислении, а импорт и экспорт государственных предприятий достигли 17,7 млрд юаней, увеличившись на 5,4%.

За этот период внешняя торговля Чунцина с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕС составила около 32,6 млрд юаней и 29,8 млрд юаней соответственно, что на 8% и 5,6% больше, чем в предыдущем году. Товарооборот муниципалитета со странами «Пояса и пути», достиг 56,9 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 13,4%.