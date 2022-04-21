Сеул, , 05:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 90 867 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них всего 31 зараженный прибыл из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что впервые с 17 февраля в Южной Корее выявили менее 100 тыс. инфицированных за сутки. Эксперты указывают, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 674 045. Также за минувшие сутки в стране скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 21 667 человек.