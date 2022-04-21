Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Уссурийском городском округе, в Фокино и Михайловском районе распоряжениями глав муниципалитетов с 20 апреля объявлен особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Лесной пожар

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«В числе дополнительных мер пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, можно отметить запрет на пребывание граждан в лесах, на разведение костров и сжигание мусора, на проведение в лесах огнеопасных работ. Предполагаются также своевременная очистка территорий от горючих материалов и мусора, создание у жилых строений рядом с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованных полос», – пояснили минлесхозе Приморья.

Основной причиной весенних пожаров специалисты называют человеческий фактор, в том числе нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 20 апреля.