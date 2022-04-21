Пекин, , 05:27 — REGNUM Согласно официальным данным, опубликованным 20 апреля, бюджетные доходы Китая выросли в годовом исчислении на 8,6% в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Министерства финансов Китая, за этот период бюджетные доходы страны составили 6,2 трлн юаней (около $968,81 млрд). Налоговые поступления за период с января по март составили 5,25 трлн юаней, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении.

Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим годом до 1,92 трлн юаней, в то время как доходы от подоходного налога с физических лиц составили 464,5 млрд юаней за первые три месяца, увеличившись на 16,5%.

Поступления от гербового налога выросли на 20,6% в годовом исчислении до 156,9 млрд юаней. В частности, поступления от гербового налога с биржевой торговли выросли в годовом исчислении на 21,3%. Центральное правительство и местные органы власти собрали 2,89 трлн юаней и 3,31 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 7,6% и 9,5% больше соответственно.

Данные, опубликованные 20 апреля, также показали, что бюджетные расходы Китая выросли на 8,3% в годовом исчислении до 6,36 трлн юаней за первые три месяца. По данным министерства, бюджетные расходы на образование выросли на 8,5% в годовом исчислении, в то время как расходы на науку и технологии выросли на 22,4%.