Цзинань, Китай, 21 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) восточно-китайской провинции Шаньдун в первом квартале 2022 года вырос в годовом исчислении на 5,2% при расчете в сопоставимых ценах, сообщает 20 апреля агентство Синьхуа.

Song Hongxiao Цзинань

За период с января по март ВРП Шаньдуна составил 1,99 трлн юаней (около $311 млрд). Соответствующая добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Шаньдуна составила 73,7 млрд юаней, 791 млрд юаней и 1,1 трлн юаней, что на 5,9%, 4,8% и 5,4% больше соответственно, чем за аналогичный период 2021 года.

Внешняя торговля провинции увеличилась на 13,7% в годовом исчислении до 710,7 млрд юаней в первом квартале.