Гуйян, Китай, , 05:22 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая в первом квартале 2022 года достиг 481,5 млрд юаней (около $75,2 млрд), увеличившись на 6,6% в годовом исчислении, сообщили местные власти, передает 20 апреля агентство Синьхуа.

Добавленная стоимость первичной промышленности в провинции составила 45,9 млрд юаней, увеличившись на 5,5%. Вторичная промышленность выросла на 11,1% в годовом исчислении, при этом общая добавленная стоимость составила около 181,1 млрд юаней. По данным местных властей, объем третичной промышленности вырос на 4%, достигнув 254,5 млрд юаней добавленной стоимости.

Инвестиции в основной капитал в провинции увеличились на 9,1%, а инвестиции в высокие технологии — на 96,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За первые три месяца этого года в провинции было создано около 192 000 новых рабочих мест.