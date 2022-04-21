Хэфэй, Китай, , 05:20 — REGNUM Валовой региональный продукт (ВРП) восточно-китайской провинции Аньхой вырос на 5,2% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, достигнув 1,03 трлн юаней (около $162 млрд), сообщило информационное управление правительства провинции Аньхой, передает 20 апреля агентство Синьхуа.

Юань Cnbc.com

Несмотря на последствия, вызванные эпидемией COVID-19, добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности провинции достигла 45,06 млрд юаней, 421,58 млрд юаней и 568,13 млрд юаней в первом квартале или выросла на 9,2%, 6,3% и 4% соответственно. В первом квартале в провинции также наблюдался устойчивый рост внешней торговли.

Общий объем импорта и экспорта провинции Аньхой за первые три месяца достиг 173,29 млрд юаней, увеличившись на 16% в годовом исчислении. Из этого объема экспорт вырос на 23,6% в годовом исчислении до 102,61 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 6,5% до 70,68 млрд юаней.