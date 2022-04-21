Якутск, , 05:38 — REGNUM Сотрудники предприятий и организаций всех форм собственности 22 апреля выйдут на субботник в столице Якутии. В округах города уже начались еженедельные аналогичные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Субботник на Сахалине Пресс-служба правительства Сахалина

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Наводить порядок помогают 18 новых подметальных машин. Кроме того, спецтехникой откачивают воду из луж.

«По магистральным дорогам откачивают техникой МУП «Жилкомсервис», а внутриквартальные и дворовые территории откачивают управы и управляющие компании. С 11 апреля откачали 11 717 кубометров талых вод, ежедневно убирают порядка 2,5 тысяч кубов воды со дворов и внутриквартальных проездов», — проинформировал начальник департамента по работе с территориями Владислав Слепцов.

Тем временем в соцсетях жители Якутска публикуют видео, на которых дети плавают по лужам на самодельных плотах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в гараже жителя Якутска сгорели два автомобиля потому, что одна из пожарных машин не смогла прибыть для того, чтобы бороться с огнём. Техника увязла в грязи на дороге, не доехав до места ЧП. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.