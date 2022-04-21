Якутск, 21 апреля 2022, 05:38 — REGNUM Сотрудники предприятий и организаций всех форм собственности 22 апреля выйдут на субботник в столице Якутии. В округах города уже начались еженедельные аналогичные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Читайте также: В Якутске пожарная машина не доехала до места ЧП из-за плохой дороги
Наводить порядок помогают 18 новых подметальных машин. Кроме того, спецтехникой откачивают воду из луж.
Тем временем в соцсетях жители Якутска публикуют видео, на которых дети плавают по лужам на самодельных плотах.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в гараже жителя Якутска сгорели два автомобиля потому, что одна из пожарных машин не смогла прибыть для того, чтобы бороться с огнём. Техника увязла в грязи на дороге, не доехав до места ЧП. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.