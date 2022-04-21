Пекин, 21 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Новый кандидат на гиполипидемический препарат, разработанный китайскими исследователями, показал безопасность и эффективность в ходе первой фазы клинических испытаний, сообщила 19 апреля Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

Препарат, кодируемый DC371 739, был разработан исследователями Шанхайского института Materia Medica в рамках академии и был одобрен для прохождения первой фазы клинических испытаний в 2020 году.

Кандидат продемонстрировал многообещающий гиполипидемический эффект in vitro и in vivo, а также хорошую безопасность и переносимость как у здоровых людей, так и у пациентов с гиперлипидемией в первой фазе исследования, согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Гиполипидемические препараты статины в настоящее время являются основным клиническим методом лечения гиперлипидемии, хотя они не подходят для пациентов с непереносимостью статинов.

В документе говорится, что благодаря комбинации с аторвастатином, препаратом статинов, новый кандидат обеспечивает потенциальную терапевтическую стратегию для пациентов с непереносимостью статинов из-за его механизма действия, который отличается от других известных гиполипидемических реагентов.