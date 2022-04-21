Вашингтон, 21 апреля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Страны группы G7 — США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония — предполагают, что Украине в текущем году и далее будет предоставлена дополнительная помощь объёмом более $24 млрд. Это следует из заявления, распространённого по итогам прошедшей 20 апреля вашингтонской встречи глав центробанков и финансовых ведомств этих стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

из заявления G7, опубликованного на сайте минфина Германии «Основываясь на заявлении министров финансов G7 от 14 февраля 2022 года, совместно с международным сообществом мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую $24 млрд в 2022 году и после его завершения».

Отдельная встреча представителей стран G7 состоялась после окончания проходившего в Вашингтоне заседания G20. На ней вновь прозвучали призывы к международным финансовым институтам «срочно увеличить поддержку» в вопросах продовольственной безопасности и сельскохозяйственного производства, а также оказать помощь наиболее уязвимым странам и регионам.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что ЕС выделит ещё €1,5 млрд для оказания дополнительной военной помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерств финансов Великобритании, США и Канады покинули заседание G20 при появлении представителей России.