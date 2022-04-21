Шанхай, Китай, 21 апреля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Несколько иностранных компаний в Шанхае заявили, что поддерживают решение городского правительства возобновить работу и производство, опровергая слухи о том, что они отказались от сотрудничества, сообщает агентство Синьхуа.

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Несмотря на закрытое управление, которое внедряется в Шанхае, производство на базе 3M в Цаохэцзине не было приостановлено. Производство медицинских респираторов 3M продолжалось упорядоченным образом во время закрытого управления городом, говорится в заявлении компании в понедельник.

«3M активно поддерживает борьбу Шанхая с пандемией, разрабатывая план возобновления работы и производства», — говорится в сообщении.

Химический гигант DuPont 18 апреля также опроверг слухи в социальных сетях о своем так называемом отказе выполнить просьбу правительства Шанхая о возобновлении операций и производства.

DuPont заявила, что сотрудники ее офиса в Шанхае работали из дома, где это было возможно, во время закрытого управления, и «несколько филиалов компаний работали в соответствии с указаниями правительства».

«Мы возобновим производство, как только получим одобрение правительства и нашим коллегам будет разрешено покинуть управление общественного здравоохранения», — заявили в компании.

Немецкая химическая компания BASF заявила, что большинство ее производственных предприятий в Шанхае работают с конца марта.