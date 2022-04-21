Иностранные компании в Шанхае опровергли слухи об отказе возобновить работу
Шанхай, Китай, 21 апреля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Несколько иностранных компаний в Шанхае заявили, что поддерживают решение городского правительства возобновить работу и производство, опровергая слухи о том, что они отказались от сотрудничества, сообщает агентство Синьхуа.
Несмотря на закрытое управление, которое внедряется в Шанхае, производство на базе 3M в Цаохэцзине не было приостановлено. Производство медицинских респираторов 3M продолжалось упорядоченным образом во время закрытого управления городом, говорится в заявлении компании в понедельник.
Химический гигант DuPont 18 апреля также опроверг слухи в социальных сетях о своем так называемом отказе выполнить просьбу правительства Шанхая о возобновлении операций и производства.
DuPont заявила, что сотрудники ее офиса в Шанхае работали из дома, где это было возможно, во время закрытого управления, и «несколько филиалов компаний работали в соответствии с указаниями правительства».
Немецкая химическая компания BASF заявила, что большинство ее производственных предприятий в Шанхае работают с конца марта.