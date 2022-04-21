Берлин, , 05:08 — REGNUM О 16 случаях осквернения советских мемориалов в память о павших в Великой Отечественной войне уведомили правоохранительные органы столицы Германии, города Берлина. Об этом 20 апреля сообщила газета Der Tagesspiegel.

Вид на скульптуру воина-освободителя в Трептов-парке SteSus85

По данным, предоставленным изданию представителем столичной полиции, с момента начала проведения Россией спецоперации на Украине в Берлине зафиксировано 16 случаев осквернения советских мемориалов. После нападения вандалов на советский мемориал в Трептов-парке сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер издала приказ о принятии более строгих мер по охране памятников.

Мемориальный комплекс в Трептов-парке, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов-освободителей, неоднократно осквернялся вандалами. Случаи вандализма были зафиксированы 29 марта, когда вандалы измазали мемориал синей и жёлтой краской, а в ночь на 18 апреля вандалы нанесли надписи на ворота при входе в мемориальный комплекс.

Кроме того, вандалы покушались и на мемориальный комплекс в Тиргартене. Здесь 30 марта советские танки, входящие в состав комплекса, были накрыты полотнищами, раскрашенными в синий и жёлтый цвет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев («Единая Россия») направил письмо федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с резким осуждением осквернения мемориала воину-освободителю в Трептов-парке.

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