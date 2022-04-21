Дублин, , 05:04 — REGNUM Русскоязычные школьники в Ирландии подвергаются травле со стороны других учеников, заявил председатель совета российских соотечественников в республике Федор Смирнов газете The Times.

Русофобия Mirtesen.ru

«Называют их русскими фашистами – это просто травля. Это русофобия», — добавил он.

При этом травле подвергаются не только российские граждане. Школьники оскорбляют и литовцев, латышей, а также других выходцев из бывших республик Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Берлина сообщила о более чем 200 преступлениях против русскоязычных жителей города. Отмечалось, что среди правонарушений были оскорбления, порча имущества и насильственные действия.