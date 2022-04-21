Пекин, , 05:04 — REGNUM Китайские прокуратуры придерживаются жесткого подхода к борьбе с преступлениями в экономическом и финансовом секторах в попытке предотвратить и снизить финансовые риски, сообщила Верховная народная прокуратура Китая, передает агентство Синьхуа.

Юань

В заявлении прокуратуры говорится, что в первом квартале этого года органы прокуратуры по всей стране расследовали преступления, связанные с налогами, в некоторых ключевых отраслях и секторах, таких как шоу-бизнес, развлечения и внешняя торговля, возбудив уголовные дела против 1842 человек.

По данным прокуратуры, за первые три месяца года в области преступлений по незаконному сбору средств под видом ухода за пожилыми людьми и онлайн-кредитов были предъявлены обвинения в общей сложности 3808 людям.

97 человек были обвинены в нарушениях в отношении фондов прямых инвестиций на фоне усилий прокуратуры по обеспечению правового развития рынка капитала. Кроме того, по данным главной прокуратуры, в общей сложности 276 людям были предъявлены обвинения в подозрении в нарушениях, связанных с отмыванием денег.