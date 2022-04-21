Пекин, , 05:01 — REGNUM Китай будет придерживаться динамичного подхода к борьбе с COVID-19 нулевого уровня, поскольку число местных случаев заболевания растет, заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность, отметил на пресс-конференции 19 апреля представитель комиссии Ми Фэн, добавив, что Китай сохранит свои меры как против завозных, так и местных инфекций.

Согласно последним данным, опубликованным NHC, 18 апреля на материковой части Китая было зарегистрировано 3 297 подтвержденных локальных случаев и 18 187 бессимптомных случаев COVID-19.