Карачи, Пакистан, 21 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Новый атомный энергоблок, работающий на ядерном реакторе третьего поколения Hualong One, разработанном в Китае, начал коммерческую эксплуатацию в Пакистане, сообщает агентство Синьхуа.

Hualong One

Энергоблок № 3 на АЭС в Карачи является четвертым атомным энергоблоком в мире, использующим реактор Hualong One. Энергоблоки № 2 и № 3 в Карачи, оба работающие от Hualong One, обеспечат Пакистан почти 20 миллиардами кВт/ч электроэнергии, сообщили в корпорации China National Nuclear Corporation.

Строительство проекта также помогло стимулировать местную экономику и смежные отрасли, добавила корпорация. В Китае эксплуатируются два атомных энергоблока с использованием реакторов Hualong One.