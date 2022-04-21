Якутск, , 04:55 — REGNUM Выздоровели от COVID-19 20 апреля 317 жителей Якутии, заразились — 155 (днём ранее — 126). Госпитализированы были 32 человека, что составляет 20,6% от числа новых случаев инфекции, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От общего количества больных коронавирусов в стационарах находится 17,7%. Тяжело болеют те, кто не привился. Низкие темпы вакцинации в Якутске, Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском и Оймяконском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, приуроченные к празднованию Дня Победы акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» в Якутске в этом году будут проходить без соблюдения антиковидных ограничений.