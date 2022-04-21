Пекин, , 04:51 — REGNUM Центральный банк Китая заявил, что по состоянию на середину апреля он передал в центральный бюджет страны более 600 млрд юаней (около $94,1 млрд) сверхприбыли, сообщает агентство Синьхуа.

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Средства будут в основном использоваться для облегчения возврата НДС и увеличения трансфертных платежей центрального правительства местным органам власти, что примерно эквивалентно эффекту от недавно объявленного решения страны о снижении норматива резервных требований для финансовых учреждений на 0,25 процентных пункта, согласно Народному банку Китая.

В течение всего года центральный банк планирует перечислить в центральный бюджет более 1,1 трлн юаней сверхприбыли для поддержки предприятий, стабилизации занятости и обеспечения благосостояния людей.

Центральный банк заявил, что это ускорит перевод прибыли. Он добавил, что синергия между денежными переводами и другой денежно-кредитной политикой поможет поддерживать разумную и достаточную ликвидность на рынке.