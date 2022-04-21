Пекин, 21 апреля 2022, 04:47 — REGNUM Китай будет стремиться увеличить производство сои в попытке сохранить производство зерна стабильным на фоне опасений глобального продовольственного кризиса, заявил во главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Соя
Соя
ANDY ABIR ALAN

Страна также сохранит стабильное производство кукурузы и других зерновых, принимая точные меры по продаже зерна, поддерживаемого политикой, для обеспечения предложения на рынке, сказал представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Мэн Вэй.

Запасы зерна в стране достаточны и могут застраховать от рисков на рынке, сказал Мэн, добавив, что стабильный рынок зерна в Китае является буфером против потенциального глобального продовольственного кризиса.

Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показали, что Индекс цен на продовольствие в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, что является самым высоким показателем с момента запуска индекса в 1990 году.

Китай поставил перед собой цель обеспечить, чтобы годовой объем производства зерна оставался на уровне более 650 млрд кг в 2022 году. В прошлом году производство зерна в Китае достигло нового максимума в 683 млрд кг, а площадь сельскохозяйственных угодий превысила 117 млн га.