Пекин, 21 апреля, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Китай будет стремиться увеличить производство сои в попытке сохранить производство зерна стабильным на фоне опасений глобального продовольственного кризиса, заявил во главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

ANDY ABIR ALAN Соя

Страна также сохранит стабильное производство кукурузы и других зерновых, принимая точные меры по продаже зерна, поддерживаемого политикой, для обеспечения предложения на рынке, сказал представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Мэн Вэй.

Запасы зерна в стране достаточны и могут застраховать от рисков на рынке, сказал Мэн, добавив, что стабильный рынок зерна в Китае является буфером против потенциального глобального продовольственного кризиса.

Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показали, что Индекс цен на продовольствие в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, что является самым высоким показателем с момента запуска индекса в 1990 году.

Китай поставил перед собой цель обеспечить, чтобы годовой объем производства зерна оставался на уровне более 650 млрд кг в 2022 году. В прошлом году производство зерна в Китае достигло нового максимума в 683 млрд кг, а площадь сельскохозяйственных угодий превысила 117 млн га.