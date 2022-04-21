Тбилиси, 21 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда стал в подробностях жаловаться на своё плохое самочувствие, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из м/ф «Винни-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР «Кажется, я уже начал худеть»

«Сейчас я вешу столько же, сколько и в предыдущий раз, когда я был в самый критический период голодовки. За последние дни я похудел где-то на 12 кг. Я практически не могу принимать пищу. В воскресенье я потерял контроль над своими ногами. У меня сильные боли в ногах и руках, они снимаются только обезболивающими уколами», — сказал Саакашвили.

Он также пожаловался на общую слабость и нарушение сна и на то, что он вынужден принимать лекарства и витамины от невропатии.

По словам Саакашвили, военный госпиталь в Гори практически не являлся лечебным учреждением и только ухудшил его состояние. Также он считает, что нынешняя тюремная больница совершенно не пригодна для его лечения. Несмотря на это, Саакашвили выразил признательность лечившим его врачам, сказав, что они делали всё, что могли.

Напомним, что после своего ареста в октябре 2021 года Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста. Однако грузинские власти обвинили бывшего президента в том, что он регулярно принимал пищу и витамины.