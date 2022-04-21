Пекин, , 04:43 — REGNUM Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» отделился от основного модуля национальной космической станции «Тяньхэ» и состыковался с ним 20 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов, «Тяньчжоу-3» отделился от заднего стыковочного узла «Тяньхэ» в 5:02 по пекинскому времени, переместился в передний порт модуля и завершил сближение и стыковку в 9:06 под управлением компьютера.

Комбинация «Тяньхэ» и «Тяньчжоу-3» находится в хорошем состоянии и ожидает стыковки с грузовым кораблем «Тяньчжоу-4», пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-14» и лабораторным модулем «Вэньтянь». Китай планирует завершить строительство своей космической станции на орбите к концу 2022 года.

В общей сложности на этот год запланировано шесть миссий, включая запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-4» в мае, пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14» в июне, лабораторного модуля «Вэньтянь»в июле и лабораторного модуля «Мэнтянь» в октябре. Три модуля сформируют Т-образную форму, оформляющую очертания китайской космической станции на орбите.