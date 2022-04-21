Владивосток, , 04:52 — REGNUM Приморье готовится принять первую группу из 308 вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Более 200 организаций края предложат им работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Для переселенцев подготовили специальные брошюры Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

Из 308 человек — 146 трудоспособного возраста. Большинство мужчин имеют опыт работы или профессию в строительной, коммунальной сферах, металлургии, навыки управления транспортными средствами и специализированной техникой. Также есть учитель физкультуры, IT-специалист, фотожурналист-художник, звукорежиссер.

Женщины готовы работать в сфере торговли, на предприятиях общественного питания, менеджерами или бухгалтерами. Есть также машинисты кранов или котельных установок, педагоги, медработники.

«Мы сформировали 324 уникальных персонифицированных вакансии, из них 123 – для женщин, 201 – для мужчин. В среднем мы готовы предложить одному кандидату от двух до пяти вакансий», — пояснили специалисты.

Банк вакансий составляет более 1700 рабочих мест, в том числе более 200 – с предоставлением жилья. Из промышленных предприятий вакансии предложили «Аскольд», «Изумруд», «Варяг», Находкинский и Славянский судоремонтные заводы, «Дальприбор» и гражданские предприятия группы ДЦСС.

В пункте временного размещения, где будут проживать переселенцы, будет работать консультационный пункт центра занятости населения. Также предусмотрен гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, российско-украинскую границу пересекли ещё более 13 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.