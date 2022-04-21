Южно-Сахалинск, 21 апреля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении Вечных огней по всей стране бесплатным газом правильное и давно назревшее, такое мнение высказал в своём телеграм-канале министр энергетики Сахалина Михаил Гузенко.

Admobninsk.ru Вечный огонь.

Читайте также: Госдума приняла закон о газоснабжении Вечных огней

Министр отметил, что нередко возникали случаи, когда Вечные огни гасили из-за долгов по оплате газа. Такие ситуации оперативно решались в ручном режиме, но их не должно быть вообще.

«Вечный огонь на то и вечный, чтобы не угасать никогда. Это дань памяти героическому Подвигу наших предков, и ничего не должно становиться препятствием для того, чтобы мы могли их исторически отблагодарить», — написал Гузенко.

На Сахалине действует три Вечных огня в Ногликах, Южно-Сахалинске и в Охе, который на протяжении долгих лет питается газом на безвозмездной основе.

Читайте также: Путин поручил Газпрому сделать газ для Вечного огня бесплатным

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении 20 апреля приняла закон о газоснабжении Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому и российскому правительству обеспечить бесплатным газом Вечные огни в России.