Гонконг, Китай, , 04:40 — REGNUM Строительство первого этапа Общественного изолятора Пеннис-Бей при поддержке материковой части Китая было завершено 19 апреля в Гонконге, а помещения были переданы правительству Специального административного района (САР), сообщает агентство Синьхуа.

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Изолятор Пеннис-Бей является крупнейшим среди изоляционных сооружений, построенных при поддержке материковой части Китая в Гонконге. Первая партия была построена за два месяца и насчитывает более 1000 палат на более чем 2000 коек.

Исполнительный директор САР Гонконг Кэрри Лэм заявила на церемонии передачи, что изоляторы, построенные при поддержке материковой части страны, значительно расширят возможности Гонконга по борьбе с пандемией.

Она вновь выразила благодарность центральному правительству за его неизменную поддержку. Она добавила, что до тех пор, пока все слои гонконгского сообщества будут продолжать объединять усилия для преодоления трудностей, Гонконг преодолеет эпидемию COVID-19 и вскоре вернется к нормальной жизни.