Херсон, 21 апреля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Схрон с оружием, которого хватит для вооружения взвода, обнаружили российские силовики во время рейда по выявлению украинских диверсантов в Херсонской области. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В селе Казачьи Лагеря, в покинутом доме был обнаружен целый арсенал, включая гранатомёты, пулемёты, автоматы Калашникова, пистолет ТТ, другие образцы стрелкового вооружения, а также охотничье и травматическое оружие и боеприпасы. Все находки были документированы и зафиксированы на видео.

Село Казачьи Лагеря расположено в 40 км на юго-восток от Херсона, рейд здесь проводился с целью выявления диверсионно-разведывательных групп и общей демилитаризации. По данным силовиков, найденного оружия вполне хватит для вооружения небольшого взвода.

Задержаний в селе не производилось, с местными жителями была проведена профилактическая беседа, оружие было изъято. Рейды по обнаружению диверсантов проводятся в Херсонской области регулярно.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении склада оружия, боеприпасов, военной амуниции и медикаментов в одной из херсонских школ, которую занимал отряд теробороны.