Жительница Приамурья создала фигурку легендарной бабушки с флагом СССР
Благовещенск, 21 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Жительница столицы Амурской области Наталья Боловинцева сделала мини-фигурку бабушки, которая отказалась брать продукты у военных, топтавших советское знамя. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев, предложив горожанам посмотреть видео с этой фигуркой и вспомнить историю этой женщины.
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Бабушка получилась как настоящая, очень похожая, в той же одежде. Автор фигурки сняла её на видео под песню Ярослава Дронова «Встанем». Глава города назвал ролик пронзительным.
Как сообщало ИА REGNUM, уличный художник из Мурманска Павел Ненашев вместе с командой «Молодёжки ОНФ» сделал граффити. Он изобразил ставшую уже народной героиней женщину, которая вышла с советским флагом к украинским военным.