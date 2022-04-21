Благовещенск, 21 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Жительница столицы Амурской области Наталья Боловинцева сделала мини-фигурку бабушки, которая отказалась брать продукты у военных, топтавших советское знамя. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев, предложив горожанам посмотреть видео с этой фигуркой и вспомнить историю этой женщины.

Молодежка ОНФ Граффити с украинской бабушкой в Мурманске

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Бабушка получилась как настоящая, очень похожая, в той же одежде. Автор фигурки сняла её на видео под песню Ярослава Дронова «Встанем». Глава города назвал ролик пронзительным.

«Хочется поделиться с Вами работой жительницы нашего дома, Боловинцевой Натальи, которая своими руками сделала фигурку, ставшей уже легендарной, украинской бабушки. Вот такие люди, бескорыстные и справедливые, как эта бабушка, живут среди нас. Спасибо за то, что Вы есть!!!» — написал Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, уличный художник из Мурманска Павел Ненашев вместе с командой «Молодёжки ОНФ» сделал граффити. Он изобразил ставшую уже народной героиней женщину, которая вышла с советским флагом к украинским военным.