Кемерово, 21 апреля, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовал сезон дорожно-строительных и ремонтных работ. Они развернуты пока на шести из 77 запланированных дорожных объектах, сообщили вправительстве региона.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

«Дороги — это один из факторов, способствующих развитию экономики региона, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Наша задача — сделать их безопасными и комфортными как для водителей, так и для пешеходов».

Всего в 2022 году планируется отремонтировать 130 км автомобильных дорог. На это предусмотрено финансирование — более 6 млрд рублей: 1,4 млрд рублей из федерального бюджета, 3,9 млрд рублей — из областного, 636 млн рублей — из бюджетов местного уровня.