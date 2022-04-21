Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 04:16 — REGNUM Жителя кузбасского Анжеро-Судженске приговорили к трём годам лишения свободы за похищенное чугунное ограждение с памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Дело Pixabay.com

Как рассказали в полиции, в августе 2019 года из управления жизнеобеспечения администрации Анжеро-Судженского городского округа поступило сообщение о том, что на одном из городских кладбищ неизвестные похитили часть чугунного ограждения с памятника «Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях». Сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 27-летний местный житель. Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан возместить причинённый ущерб.