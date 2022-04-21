Москва, , 04:15 — REGNUM Рекомендации для врачей по выявлению психических расстройств и расстройств поведения у пациентов после COVID-19 разработает Минздрав России. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

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Уточняется, что будет разработан проект памятки для граждан, переболевших COVID-19, о возможном негативном влиянии этого заболевания на психику. В памятке указаны признаки развития возможных психических расстройств, при наличии которых рекомендуется обратиться к медицинскому психологу.

Кроме того, будет разработан проект рекомендаций для медицинских специалистов по выявлению признаков психических расстройств у граждан. Выявлять психические расстройства предполагается в рамках всеобщей диспансеризации. В настоящее время пациента могут направить на осмотр к врачу-психиатру при выявлении у него в ходе диспансеризации соответствующих медицинских показаний.

Как уточнила сенатор Святенко, по результатам рабочего совещания в Совете Федерации по вопросу организации психиатрической помощи переболевшим COVID-19 специалистам Минздрава России был отправлен запрос касательно подготовки предложений о включении в анкеты, которые используются при профосмотре и диспансеризации, вопросов, помогающих определить риск развития психических расстройств у пациентов.

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