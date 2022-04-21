Москва, 21 апреля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Рекомендации для врачей по выявлению психических расстройств и расстройств поведения у пациентов после COVID-19 разработает Минздрав России. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что будет разработан проект памятки для граждан, переболевших COVID-19, о возможном негативном влиянии этого заболевания на психику. В памятке указаны признаки развития возможных психических расстройств, при наличии которых рекомендуется обратиться к медицинскому психологу.

Кроме того, будет разработан проект рекомендаций для медицинских специалистов по выявлению признаков психических расстройств у граждан. Выявлять психические расстройства предполагается в рамках всеобщей диспансеризации. В настоящее время пациента могут направить на осмотр к врачу-психиатру при выявлении у него в ходе диспансеризации соответствующих медицинских показаний.

Как уточнила сенатор Святенко, по результатам рабочего совещания в Совете Федерации по вопросу организации психиатрической помощи переболевшим COVID-19 специалистам Минздрава России был отправлен запрос касательно подготовки предложений о включении в анкеты, которые используются при профосмотре и диспансеризации, вопросов, помогающих определить риск развития психических расстройств у пациентов.