Красноармейский район, Приморский край, 21 апреля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В результате интенсивного таяния снега и большого напора воды в Красноармейском районе ночью 20 апреля смыло грунт и подмыло дорожное полотно — отрезанными оказались три села. Утром дорожники приступили к аварийно-восстановительным работам. Население обеспечено всем необходимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморья Разрушенная дорога

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Дорожное полотно пострадало на 73 км автомобильной дороги Метеоритное – Измайлиха –Лимонники – Глубинное. На данный момент проезда нет к селам Метеоритное, Измайлиха, Лимонники. Специалисты выехали на место. Провели обследование.

«Населенные пункты обеспечены товарами первой необходимости: продуктами питания, медикаментами, топливом. В селе Измайлиха функционирует ФАП», — сообщили в администрации района.

Отмечается, что на остальных дорогах Приморья переливов нет, проезд есть ко всем населенным пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасске-Дальнем в Приморье утром 20 апреля рухнул мост на улице Мельничная через реку Кулешовка.