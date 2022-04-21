* запрещённая в России организация

Тбилиси, 21 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своём судебном процессе похвастался тем, что украинское националистическое вооружённое формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создавалось при помощи грузинских инструкторов, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

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«Мое сердце принадлежит Грузии так же, как и Украине. Я участвую в этой борьбе уже давно. В то время, например, я отправилГию Купарашвили создавать полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который работал со мной. Мы приехали вместе. Он попросил у меня разрешения, затем я встретился сАндреем Билецким, тогдашним командиром полка, и мы составили план того, как грузины будут помогать. Затем прибылБахва Чикобава, который теперь героически погиб. В Грузии есть настоящие герои. Нам не нужен конформизм и отступление перед лицом любой угрозы. Мы можем всё изменить. Это — в наших силах», — заявил Михаил Саакашвили.

Напомним, что Купарашвили, являвшийся выпускником американской военной академии в Вест-Пойнте, в настоящий момент получил тяжёлое ранение и проходит лечение в украинском городе Винница, а Чикобава был убит.